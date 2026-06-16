Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann belästigt 17-jährige Bottroperin

Recklinghausen (ots)

Beim Warten auf einen Bus wurde eine 17-jährige Bottroperin am Berliner Platz sexuell belästigt. Am Sonntagmorgen (gegen 5.15 Uhr) war ihr ein Mann aufgefallen, der sie zu sich gewunken hat. Der Aufforderung kam sie nicht nach. Der unbekannte Mann belästigte sie daraufhin. Er zog sich seine Hose runter und fasste sich an sein Glied. Die 17-Jährige stieg dann in ihren Bus - der Mann ging in ein dortiges Lokal. Der Vorfall wurde am Montag zur Anzeige gebracht.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 40-50 Jahre - 1.75-1.80 m groß - normale Statur - kurze Harre (grau-braun) - kurzer Bart (grau-braun) - dunkle Jeans

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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