Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mann verletzt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall an der Lehmbrakener Straße machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 39-jähriger Mann aus Asendorf attackiert und schwer verletzt worden. Ein Zeuge war gegen 1.40 Uhr auf den Verletzten aufmerksam geworden - und leistete Erste Hilfe. Der 39-Jährige gab an, zuvor in einem Lokal am Silbersee gewesen zu sein. Auf dem Weg zum Auto, das weiter weg geparkt war, sei er plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und geschlagen worden. Zuvor habe der Mann laut telefoniert. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte nur grob beschrieben werden: ca. 1,75m groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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