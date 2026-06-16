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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Hotel - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Mit zwei Tresoren konnten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Hotel in der Innenstadt flüchten. Eine Videoüberwachung erfasste am frühen Dienstagmorgen (ca. 04:00 Uhr) zwei dunkel gekleidete, schmale Personen mit Kapuze, die die Eingangstür aufhebelten und sich anschließend in die Büroräume begaben. Kurz darauf verließen die Unbekannten das Gebäude mit zwei Tresoren, in denen unter anderem Bargeld aufbewahrt wurde.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 von der Polizei entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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