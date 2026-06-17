PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop - Mobile Wache ist unterwegs - "PräsenzPlus"

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop - Mobile Wache ist unterwegs - "PräsenzPlus"
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen kommt mit der Mobilen Wache erneut in die Städte Recklinghausen, Marl und Bottrop. Ziel der "PräsenzPlus-Aktionen" ist es, sichtbar und ansprechbar für die Menschen zu sein und ihr Sicherheitsgefühl zu stärken. Die Mobile Wache kann von Bürgerinnen und Bürger für verschiedene Belange genutzt werden - unter anderem um Anliegen vorzubringen oder Hinweise zu geben. Besucher können bei Bedarf auch direkt vor Ort eine Anzeige erstatten.

In der KW26 sind folgende Termin geplant:

   -	Montag, 22. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)
   -	Mittwoch, 24. Juni: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen)
   -	Donnerstag, 25. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Marl)
   -	Freitag, 26. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)

Die Polizei Recklinghausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot der "Mobilen Wache" zu nutzen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren