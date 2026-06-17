Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop - Mobile Wache ist unterwegs - "PräsenzPlus"

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen kommt mit der Mobilen Wache erneut in die Städte Recklinghausen, Marl und Bottrop. Ziel der "PräsenzPlus-Aktionen" ist es, sichtbar und ansprechbar für die Menschen zu sein und ihr Sicherheitsgefühl zu stärken. Die Mobile Wache kann von Bürgerinnen und Bürger für verschiedene Belange genutzt werden - unter anderem um Anliegen vorzubringen oder Hinweise zu geben. Besucher können bei Bedarf auch direkt vor Ort eine Anzeige erstatten.

In der KW26 sind folgende Termin geplant:

- Montag, 22. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)

- Mittwoch, 24. Juni: 10 bis 13 Uhr (ZOB Recklinghausen)

- Donnerstag, 25. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Marl)

- Freitag, 26. Juni: 14 bis 18 Uhr (ZOB Bottrop)

Die Polizei Recklinghausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot der "Mobilen Wache" zu nutzen.

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