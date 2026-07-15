Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fundsache führt zur Vollstreckung eines offenen Haftbefehls

Mainz-Altstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde in der Mainzer Innenstadt eine Geldbörse aufgefunden und bei der Polizeiinspektion Mainz 1 abgegeben.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der rechtmäßige Eigentümer ermittelt und über den Fund informiert werden. Der 37-Jährige erschien am heutigen Tag auf der Dienststelle, um seine Geldbörse entgegenzunehmen.

Zu seiner Freude befanden sich sowohl das vollständige Bargeld als auch sämtliche persönlichen Dokumente noch in der Geldbörse. Im Zuge der Überprüfung seiner Personalien stellten die eingesetzten Polizeikräfte jedoch fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag.

Der 37-Jährige nahm die Mitteilung mit Humor auf und beglich die ausstehende Geldstrafe, wodurch die Verhaftung abgewendet werden konnte.

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