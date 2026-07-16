Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Mainz-Hartenberg/Münchfeld

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kerschensteinerstraße im Mainzer Stadtteil Hartenberg/Münchfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die bislang unbekannten Täter vermutlich über ein nicht verschlossenes Eingangstor auf das Grundstück. Anschließend begaben sie sich auf die frei zugängliche Rückseite des Hauses, wo sich eine Terrasse befindet. Dort wurde die Terrassentür zur Küche mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Die Täter durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten des Hauses und verließen das Gebäude über die Terrassentür des Schlafzimmers.

Der Hauseigentümer und seine Ehefrau befanden sich während der Tatzeit nur für kurze Zeit außer Haus.

Ob bzw. welches Diebesgut fehlt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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