Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebe entwenden mehrere Beutel Waschmittel

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße in der Mainzer Oberstadt zu einem Ladendiebstahl.

Zwei bislang unbekannte Männer entnahmen mehrere Beutel Waschmittel aus den Regalen des Marktes und verstauten diese in mitgeführten Tüten. Einer der Tatverdächtigen füllte zudem seinen Rucksack mit weiterem Waschmittel.

Als ein Mitarbeiter des Supermarktes auf die Männer aufmerksam wurde, ließ einer der beiden die mit Waschmittel gefüllte Tüte zurück und flüchtete. Der zweite Tatverdächtige konnte mit dem befüllten Rucksack in unbekannte Richtung entkommen.

Die beiden Tatverdächtigen werden nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

1. Person: ca. 35-40 Jahre, ca. 170cm, Halbglatze, weißes Shirt, blaue Jeans, dunkle Schuhe

2. Person: ca. 40 Jahre, graue Haare, ca. 175-180cm, weißes Shirt mit Aufdruck, blaue Jeans, weiße Schuhe, Umhängetasche

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen.

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