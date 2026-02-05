Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verletzungen und Totalschaden bei Verkehrsunfall im Schwabenheimer Weg

Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2026,um 17.50 Uhr, wurden die beiden Insassen eines PKW bei einem Verkehrsunfall im Schwabenheimer Weg leicht verletzt. Die 87-jährige Fahrerin befuhr den Schwabenheimer Weg aus Richtung der B428 kommend, in Richtung Innenstadt. In Höhe der Industriestraße wendete die Seniorin und stieß dabei frontal gegen eine Straßenlaterne, die sich mittig auf einer Verkehrsinsel befand. Durch den Aufprall wurden die Verursacherin und ihr 85-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Laterne wurde leicht beschädigt, weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Zusammenstoß nicht beteiligt.

