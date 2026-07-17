Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniorenehepaars

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17:20 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniorenehepaars.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der beiden über 80 Jahre alten Geschädigten. Im Badezimmer band er das Ehepaar in die angebliche Überprüfung ein und lenkte es hierdurch gezielt ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte vermutlich ein bislang unbekannter Mittäter die Ablenkung, um die Wohnung zu betreten und nach Wertgegenständen zu suchen. Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass mehrere Schmuckstücke entwendet worden waren.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06131/65-33999 mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen.

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