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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Wörrstadt am 10.07.2026 gegen 21:00 Uhr suchen die Staatsanwaltschaft Mainz und der Fachbereich für Kapitaldelikte der Kriminaldirektion Mainz nach Zeuginnen und Zeugen. Die Ursprungsmeldung ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6314818 abrufbar.

Nach den bisherigen Ermittlungen hielten nach der Tat mehrere Personen mit einem Pkw an der Tatörtlichkeit in der Stelzerstraße in Wörrstadt an und leisteten Erste Hilfe. Diese Personen sowie Zeuginnen und Zeugen, die die Ersthelfer oder den flüchtenden Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Da es sich bei den Ersthelfern möglicherweise um Personen handelt, die nicht oder nur eingeschränkt Deutsch sprechen, wird der Zeugenaufruf nachfolgend zusätzlich in englischer Sprache veröffentlicht.

Witness Appeal Following Attempted Homicide in Wörrstadt

Following the attempted homicide in Wörrstadt on 10 July 2026, the Mainz Public Prosecutor's Office and the Homicide Unit of the Mainz Criminal Investigation Department are seeking witnesses. The original press release can be found at: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6314818.

According to the current findings of the investigation, several individuals are believed to have stopped their car at the scene of the crime on Stelzerstraße in Wörrstadt after the incident and provided first aid.

These individuals, as well as anyone who witnessed the first responders or observed the suspect fleeing the scene, are asked to contact the Mainz Criminal Police at +49 6131 65-33999.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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