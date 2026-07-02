Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Lkw auf der A 31 - 20-Jährige schwer verletzt

Gescher/Münster (ots)

Am Mittwochabend (01.07., 20:50 Uhr) ist eine Motorradfahrerin auf der Autobahn 31 kurz vor dem Rastplatz Hochmoor in Fahrtrichtung Emden auf einen vorausfahrenden Lkw kollidiert schwer verletzt worden.

Nach Zeugenangaben war die 20-Jährige mit ihrem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem Lkw unterwegs. Kurz vor dem Rastplatz Hochmoor verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und geriet ins Schlingern. Sie kollidierte daraufhin mit dem Auflieger des Lkws und stürzte auf die Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau aus Metelen. Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der 40-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn wurde für die Arbeit eines Rettungshubschraubers in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt. Dieser verließ die Unfallstelle ohne Patientin.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Emden zunächst vollständig. Im weiteren Verlauf führte sie den Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Gegen 22:30 Uhr gab sie den Fahrstreifen wieder frei.

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