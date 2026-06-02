Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Franziska Hulfershorn neue Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück

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Osnabrück (ots)

Seit dem 1. Juni 2026 ist Franziska Hulfershorn neue Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück. Als ständige Vertreterin des Polizeipräsidenten Friedo de Vries, leitet sie zudem die Abteilung 1 in der Polizeidirektion mit den Dezernaten 11 und 12 (polizeilicher Aufgabenvollzug), 13 (Personal) und 14 (Technik). Zuvor war die 41-Jährige mehrere Jahre als Referentin im Bereich Personalmanagement im Niedersächsischen Innenministerium in Hannover verantwortlich. Franziska Hulfershorn ist verheiratet, hat ein Kind und lebt in Ibbenbüren.

Zum Amtsantritt sagte Hulfershorn: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin sehr dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich besonders auf den gemeinsamen Weg mit den vielen Menschen, die hier jeden Tag mit großem Engagement ihren Dienst leisten und auf die Zusammenarbeit mit unseren externen Partnerinnen und Partnern."

Bereits in der letzten Woche wurde Hulfershorn von Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium, Stephan Manke, im Beisein von Polizeipräsident Friedo de Vries, ernannt. Hulfershorn übernimmt das Amt in Osnabrück von Andrea Menke, die am 27. Mai nach fast 41 Dienstjahren im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit rund 50 geladenen Gästen in der Direktion offiziell von Landespolizeidirektor Bernd Gründel aus dem Niedersächsischen Innenministerium in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Polizeipräsident Friedo de Vries dankte Andrea Menke für ihr großes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der gesamten niedersächsischen Polizei und wünschte gleichzeitig Franziska Hulfershorn einen guten Start in das neue Amt.

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