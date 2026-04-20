Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Autobahn aufgrund eines Fahrzeugbrandes zeitweise voll gesperrt (19.04.2026)

Singen, A81 (ots)

Aufgrund eines Fahrzeugbrandes ist die Autobahn 81 am Autobahnkreuz Hegau am Sonntagabend zeitweise vollständig gesperrt worden. Gegen 19 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Audi in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich des AK Hegau und der Ableitung zur B33 begann es im Motorraum des Autos zu brennen, so dass der 28-Jährige seinen Wagen auf dem Standstreifen abstellte und die Polizei verständigte. Im weiteren Verlauf weitete sich das Feuer aus, so dass eine Vollsperrung der Autobahn und eine Ableitung des Verkehrs auf die A98 erfolgte. Die ausgerückten Feuerwehren aus Singen und Steißlingen löschten den Brand, konnten den Wagen jedoch nicht mehr vor einem Totalschaden bewahren. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn anschließend gereinigt werden. Mutmaßlich war ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Feuers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell