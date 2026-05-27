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Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nordhorn - 83-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Klinikgelände leicht verletzt

Osnabrück/Nordhorn (ots)

Heute (27.05.26) kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Gelände der Euregio-Klinik in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben fuhr ein Polizeibeamter im dortigen Einfahrtsbereich mit seinem Streifenwagen rückwärts als zeitgleich ein 83-jähriger Mann hinter dem Streifenwagen die Einfahrt überquerte. Der Mann wurde vom Streifenwagen erfasst und verletzte sich leicht als er stürzte. Er wurde umgehend notärztlich versorgt. Im Weiteren wird nun geprüft, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück
Marco Ellermann
Telefon: 0541 - 327 1024
E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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