Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Gemeinsam erinnern, Haltung zeigen: Polizei reinigt Stolpersteine in Osnabrück

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Osnabrück (ots)

Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich gemeinsam mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen an einer besonderen Gedenkaktion in der Stadt Osnabrück: Polizistinnen und Polizisten reinigten heute (12.05.26) Stolpersteine im Stadtgebiet und setzen damit ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen wie auch für eine wehrhafte Demokratie und für die Menschenwürde.

Die Reinigung der Stolpersteine fand in verschiedenen Stadtteilen Osnabrücks statt. Begleitet wird die Aktion dabei unter anderem von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, die gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten an einem der Standorte ein Zeichen des gemeinsamen Erinnerns setzte. Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Die kleinen Messingtafeln vor ehemaligen Wohnhäusern machen ihre Schicksale bis heute im öffentlichen Raum sichtbar - mitten im Alltag und mitten in der Gesellschaft.

Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück, erklärt: "Die Stolpersteine erinnern an Menschen und schlimme Schicksale direkt vor unserer Haustür. Wir verstehen unsere Rolle als Polizei, Verantwortung zu übernehmen, Haltung zu zeigen und aktiv für Demokratie und Menschenwürde einzustehen. Gedenken ist eine gemeinsame Aufgabe, die nie aufhören darf!"

Die Aktion ist Teil des demokratischen Selbstverständnisses und der Schwerpunktarbeit gegen das Vergessen der Polizeidirektion Osnabrück. Sie soll nicht nur an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sondern auch deutlich machen, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde aktiv geschützt und sichtbar gelebt werden müssen. Mit der gemeinsamen Reinigung der Stolpersteine setzen die beteiligten Behörden ein bewusstes Zeichen: Gegen das Vergessen. Für Erinnerung, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

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