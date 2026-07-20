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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl einer Bauchtasche in Restaurant - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstagabend kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in einem Restaurant am Gutenbergplatz in der Mainzer Altstadt zu einem Diebstahl.

Die Geschädigte hielt sich als Gast in dem Restaurant auf und hatte ihre Bauchtasche sowie eine Stofftragetasche über die Rückenlehne ihres Stuhls gehängt. Erst kurz vor dem Verlassen des Restaurants bemerkte sie, dass ihre Bauchtasche entwendet worden war.

In der Bauchtasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch ihr Portemonnaie.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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