PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener randaliert in der Blumenlage

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein 40-jähriger Celler im Bereich der Blumenlage randaliert. Der Mann trat und schlug zunächst gegen mehrere Fenster und Türen. Im weiteren Verlauf beschädigte dieser mit einem scharfkantigen Gegenstand weitere Fenster und Türen sowie Briefkästen und geparkte Autos. Insgesamt verursachte der 40-Jährige einen Schaden von zirka 10.000EUR.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 2 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten ist der 40-jährige in Gewahrsam genommen worden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Geschädigte, die sich in diesem Zusammenhang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141 2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 10:07

    POL-CE: Verkehrsunfall

    Celle (ots) - In der Wittinger Straße in Celle ist es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Mercedes die Wittinger Straße und wollte in Höhe der Hausnummer 60 nach links abbiegen. Dies übersah vermutlich eine 24 Jahre alte Golf-Fahrerin, die hinter ihm fuhr und zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stieß eines ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:33

    POL-CE: Unfall mit drei beteiligten PKW - Niemand verletzt

    Hermannsburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hermannsburg mit drei beteiligten PKW ist gestern ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine 24-Jährige befuhr gegen 06:35 mit ihrem Audi die L 240 aus Hermannsburg kommend in Richtung Diesten. In der Ortsdurchfahrt Hermannsburg wollte sie nach links auf die Oldendorfer Straße abbiegen, musste aber noch den entgegenkommenden Opel eines ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 18:37

    POL-CE: Rücknahme der Vermisstenmeldung Nr. 5946403 vom 24.06.2026, 12:57 Uhr

    Celle (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Montag vermisst gemeldeten Tomasz S. aus Celle wird hiermit zurückgenommen. Tomasz S. wurde am heutigen frühen Nachmittag wohlbehalten im Celler Stadtgebiet angetroffen. Die Polizei Celle bedankt sich für die Unterstützung. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren