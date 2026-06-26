Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener randaliert in der Blumenlage

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein 40-jähriger Celler im Bereich der Blumenlage randaliert. Der Mann trat und schlug zunächst gegen mehrere Fenster und Türen. Im weiteren Verlauf beschädigte dieser mit einem scharfkantigen Gegenstand weitere Fenster und Türen sowie Briefkästen und geparkte Autos. Insgesamt verursachte der 40-Jährige einen Schaden von zirka 10.000EUR.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 2 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten ist der 40-jährige in Gewahrsam genommen worden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Geschädigte, die sich in diesem Zusammenhang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell