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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ungewöhnlicher Einsatz am Rhein: Schwimmerin im Meerjungfrauenkostüm sorgt für Polizeieinsatz

Mainz (ots)

Ein aufmerksamer Zugpassagier meldete der Integrierten Leitstelle (ILS) am Montagabend gegen 18 Uhr eine Person im Rhein, die möglicherweise untergetaucht sei. Der Zeuge hatte die Person während der Fahrt über die Eisenbahnbrücke im Wasser bemerkt, woraufhin umgehend Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Eine Streife der Wasserschutzpolizei Mainz konnte kurz darauf Entwarnung geben: Bei Rheinkilometer 496,5 wurde eine weibliche Person im Wasser gesichtet - bekleidet mit einem Meerjungfrauenkostüm. Sie befand sich unmittelbar an einem Steg im Uferbereich.

Auf Aufforderung der Polizeikräfte verließ die Frau das Wasser eigenständig. Gegenüber den Beamten gab sie an, lediglich im Uferbereich schwimmen zu wollen und nicht beabsichtigt zu haben, in die Flussmitte zu geraten. Hinweise auf weitere Personen im Wasser ergaben sich nicht.

Das Baden ist im betroffenen Streckenabschnitt des Rheins grundsätzlich verboten. Die Betroffene muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Das Schwimmen im Rhein birgt wegen starker Strömungen, Unterströmungen und des Schiffsverkehrs lebensgefährliche Risiken. Die Wasserschutzpolizei appelliert dringend dazu, nur ausgewiesene und erlaubte Badestellen zu nutzen und die örtlichen Verbote strikt zu beachten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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