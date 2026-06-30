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POL-PB: Unbekannter flüchtet und lässt Roller zurück - Polizei sucht Zeugen

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Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Rollerfahrer und sein ebenfalls unbekannter Beifahrer haben sich am Freitagabend, 26. Juni, in Paderborn einer Verkehrskontrolle entzogen. Die Polizei stellte das Kleinkraftrad sicher und sucht Zeugen.

Einer Streifenwagenbesatzung war der Roller gegen 19.45 Uhr auf der Neuhäuser Straße in Fahrtrichtung Rathenaustraße aufgefallen. Da der Sozius auf dem Roller keinen Helm trug sollten er sowie der Rollerfahrer kontrolliert werden. Der unbekannte Fahrer hielt daraufhin kurz der Rathenaustraße an, um den Mitfahrer absteigen und fußläufig flüchten zu lassen. Danach setzte er seinen Weg in Richtung Riemekestraße fort. Der Streifenwagen folgte ihm.

Der Fahrer des Kleinkraftrades überfuhr die Kreuzung mit der Jahnstraße trotz roter Ampel und bog im Anschluss nach links in die Asseburgstraße ab. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen durch die Polizei setzte er seinen Weg durch den Riemekepark zurück auf die Rathenaustraße, nun in Richtung der Neuhäuser Straße, fort. Schließlich bog der Fahrer nach rechts in den Rudolphiweg ab und fuhr dort in den zugewachsenen Garten eines verlassenen Mehrfamilienhauses.

Dort verhakte sich der Roller, weshalb der Fahrer abstieg und zu Fuß durch eine Hecke flüchtete. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Die Beamten ermittelten vor Ort, dass das Versicherungskennzeichen an dem Roller aus dem Jahr 2018 stammt. Sie stellten den Roller sicher. Der Fahrer trug bei seiner Flucht eine graue kurze Sporthose und ein graues T-Shirt. Er war schlank und wahrscheinlich südeuropäischer Herkunft.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder dem Inhaber des Rollers geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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