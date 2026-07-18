Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Enforcement-Trailers

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 18.07.26 kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Brand eines Enforcement-Trailers, im Volksmund "Blitzeranhänger genannt. Dieser befand sich in Röbel in der Plauer Str. am Ortsausgang Richtung Dambeck im Einsatz. Es besteht der Verdacht einer Sachbeschädigung durch Feuer. Dabei entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931/8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache zu melden.

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