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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Enforcement-Trailers

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 18.07.26 kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Brand eines Enforcement-Trailers, im Volksmund "Blitzeranhänger genannt. Dieser befand sich in Röbel in der Plauer Str. am Ortsausgang Richtung Dambeck im Einsatz. Es besteht der Verdacht einer Sachbeschädigung durch Feuer. Dabei entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931/8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

KHK René Schluck
SB Einsatzleitstelle (V)
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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