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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bedrohung mit Messer - Tatverdächtiger kontrolliert

Budenheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr wird der Polizeiinspektion Mainz 2 eine Bedrohung in Budenheim gemeldet.

Der Geschädigte gibt an, bereits am Vortag in der Binger Straße in Budenheim von einem Fußgänger mit einem Messer bedroht worden zu sein. Hintergrund der Auseinandersetzung sei ein Streit über die Nutzung des Gehwegs gewesen.

Am Montagabend erkennt der Geschädigte den Mann während eines Einkaufs in einem Supermarkt wieder. Dabei bemerkt er, dass dieser erneut ein Messer in seiner Hosentasche mit sich führt, und verständigt die Polizei.

Die eingesetzten Kräfte können den Tatverdächtigen beim Verlassen des Supermarktes kontrollieren. Bei der Durchsuchung wird das beschriebene Messer aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Darüber hinaus wurde ihm ein Platzverweis für den Bereich des Supermarktparkplatzes bis zum nächsten Morgen erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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