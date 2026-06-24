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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in zwei Freibäder

Celle, Wienhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 22.06.2026, 20:30 Uhr bis Dienstag, 23.06.3036, 05:30 Uhr ist sowohl in das Stadtfreibad Flotwedel als auch in das Freibad in Westercelle eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Gelände und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem jeweiligen Kiosk zu verschaffen. In beiden Freibädern blieb es jedoch beim Versuch, sodass kein Diebesgut erlangt worden ist. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ob die beiden Taten in Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in Freibäder im Landkreis Celle stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141 2770 bzw. der Polizeistation in Wienhausen unter 05149 987190 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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