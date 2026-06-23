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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Motorrades

Lachendorf (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 21.06.2026, 20:00 Uhr bis Montag, 22.06.2026, 14:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Bunkenburger Straße in Lachendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Lenkradschloss eines Motorrades und entfernten sich anschließend mit diesem über eine Wiese in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um Motorrad BMW R 1250 GS in schwarz. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000EUR.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145 28421 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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