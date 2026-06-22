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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Entwendeter Bagger gerät in Flammen

Ovelgönne / Hambühren (ots)

Am Wochenende ist es in Ovelgönne zum Diebstahl eines Baggers gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter in der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 09:00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2026, 10:30 Uhr auf ein Baustellengelände in der Straße "An der Schachtbahn" und nahmen dort einen Bagger in Betrieb. Mit dem Fahrzeug fuhren die unbekannten Täter in ein nahegelegenes Waldstück und stießen mit dem Hydraulikarm des Baggers mehrere Bäume um. Der Bagger wurde vom Eigentümer aufgefunden und wieder auf die Baustelle zurückgebracht. In der vergangenen Nacht entwendeten die unbekannten Täter das Fahrzeug erneut und fuhren damit in ein Waldgebiet zwischen Hambühren und Celle. Der Bagger wurde dort für Erdbewegungen und auch hier für das Umstoßen von Bäumen genutzt. Heute Morgen gegen 07:45 Uhr wurde der Bagger komplett ausgebrannt in dem Waldstück im Nahbereich des Allerradweges aufgefunden. Die Feuerwehr Hambühren rückte an, um noch vorhandene Glutnester zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf eine sechsstellige Summe, hinzu kommt noch der Flur- und Waldschaden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und Unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-956230 in Verbindung zu setzen. Dies gilt insbesondere für Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Straße "An der Schachtbahn". Der entwendete Bagger wurde mit einem Dieselmotor betrieben, was für Lärm gesorgt haben dürfte. Außerdem bittet die Polizei Forst- und Jagdberechtigte, die in dem Bereich Schwarzer Weg / Aller-Radweg Wildtierkameras installiert haben, diese auf verdächtige Bewegungen zu überprüfen und dies der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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