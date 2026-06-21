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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 19.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und LKW

Celle - Am Freitag Nachmittag kam es in der Hannoverschen Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem LKW, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der 16jährige E-Scooter Fahrer fuhr unter verbotswidriger Benutzung seines Mobiltelefons den Radweg entlang der Hannoverschen Heerstraße stadtauswärts. Der 59jährige LKW Fahrer wollte auf ein Grundstück einbiegen und übersah hierbei zunächst den E-Scooter. Als er diesen bemerkte bremste er den LKW stark ab. Der E-Scooter Fahrer erkannte die Situation auf Grund seiner Handynutzung zunächst nicht und sprang erst im letzten Moment vom Scooter ab. Hierbei kam er zu Fall, der E-Scooter fiel gegen den LKW. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon, der Sachschaden beläuft sich auf wenige 100 EUR.

Kein TÜV, kein Führerschein, keine gute Idee

Celle - Gleich mehrere Strafverfahren leiteten Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag gegen einen Autofahrer ein. Gegen 01:35 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung einen Opel Corsa in der Hafenstraße für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der Kleinwagen nicht für den Straßenverkehr zugelassen. An dem Fahrzeug befand sich weiterhin eine TÜV-Plakette, die nach ersten Erkenntnissen der Beamten offensichtlich gefälscht war. Der Pkw sei von dem Fahrer gekauft worden, jedoch konnte er dafür keine entsprechenden Unterlagen vorzeigen. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Der Wagen wurde vor Ort gesichert abgestellt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Diese werden dem Mann erst nach Vorlage eines gültigen Eigentumsnachweises wieder ausgehändigt. Den Fahrer erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Lachendorf - Am Samstag kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall in Lachendorf. Ein Tankstellen-Kunde hatte der Polizei gemeldet, dass soeben ein junger Mann mit einer Pistole in einem Holster auf dem Gelände der Tankstelle gewesen und nun mit einem Pkw weggefahren sei. Der Pkw konnte durch eingesetzte Polizeibeamte in einer nahegelegenen Einfahrt festgestellt werden. Bei Betreten des Grundstücks stellten die Beamten fest, dass im Garten des Grundstücks eine Mottoparty im Gange war, bei der viele Gäste mit Spielzeugpistolen und ähnlichen Accessoires kostümiert waren.

Schlange oder Igel

Celle - Ein aufgeregter Anrufer meldete am Samstag Nachmittag eine Schlange auf dem Grundstück seines Nachbarn. Diese würde dort in einem Käfig im Garten gehalten. Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Polizeibeamten einen offenen und leeren Käfig fest, welcher mit nagertypischen Utensilien ausgestattet war und laut anderen Nachbarn in der Vergangenheit als Zufluchtsort für Igel bereitgestellt wurde. Hinweise auf die Besiedlung durch eine Schlange ergaben sich vor Ort nicht.

Public Viewing

Celle - Die Celler Public-Viewing Veranstaltungen anlässlich der aktuell stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft verliefen bei guter Stimmung und mit ausgelassen feiernden Gästen aus polizeilicher Sicht ohne Vorkommnisse.

Flächenbrand bei landwirtschaftlichen Arbeiten Hassel - Am vergangenen Freitag, den 19.06.2026, ist es im Bereich der Ortschaft Hassel zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Fläche gekommen. Bei Arbeiten auf dem Feld bemerkte der jugendliche Fahrer eines Treckers, dass das Feld hinter ihm aus unbekannten Gründen in Brand geraten ist und setzte unmittelbar einen Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand von zirka einem Hektar Feldfläche schnell löschen. Personen sind nicht verletzt worden. Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Betrug durch falschen Polizeibeamten

Sülze - Am Freitag, den 19.06.2026, ist es in der Ortschaft Sülze zu einem Betrug zum Nachteil einer älteren Dame gekommen. Sie erhielt am Nachmittag einen Anruf, in dem ein Unbekannter ihr mitteilte, dass ein Familienangehöriger einen Unfall verursacht habe und sie nun die Kaution für diesen bezahlen müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, die Dame zur Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen zu überreden. Diese wurden von einer weiteren Unbekannten abgeholt. Von der "Abholerin" liegt eine vage Beschreibung vor: Zirka 160 cm groß Schlanke Statur Dunkle Bekleidung Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051/60640 in Verbindung zu setzen. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei Celle ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen.

   - Seien Sie skeptisch gegenüber Anrufen von Personen, die sich als
     Polizisten, Staatsanwälte oder andere Behördenvertreter ausgeben
     und Geld fordern. Behörden fordern niemals Geld am Telefon
   - Fragen Sie im Zweifel immer selbst bei Ihrer örtlichen 
     Polizeidienststelle nach - nutzen Sie dafür eine Nummer aus dem 
     Telefonbuch oder dem Internet, nicht die Rückrufnummer des 
     Anrufers
   - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, wie 
     Kontoinformationen, Adressen oder Geburtsdaten, preis. Seriöse 
     Institutionen benötigen solche Informationen nicht am Telefon
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger nutzen oft 
     emotionale Manipulation, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen
   - Nehmen Sie sich Zeit, um über die Situation nachzudenken. 
     Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn über 
     diese Betrugsmaschen
   - Überweisen bzw. übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände und
     leisten Sie keine Zahlungen,

bevor Sie die Situation überprüft haben. Seriöse Institutionen bieten alternative Zahlungsmethoden an und verlangen keine sofortige Barzahlung

   - Wenn etwas nicht stimmt oder Ihnen die Situation merkwürdig 
     vorkommt, vertrauen Sie Ihrem Instinkt und bleiben Sie skeptisch
   - Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie Zweifel haben
   - Notieren Sie sich Name, Telefonnummer und angebliche 
     Dienststelle des Anrufers, sofern möglich - aber lassen Sie sich
     nicht auf ein Gespräch ein
   - Sprechen Sie mit Angehörigen oder vertrauten Personen über 
     verdächtige Anrufe
   - Melden Sie verdächtige Anrufe bei der örtlichen Polizei - jede 
     Information hilft.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Winsen (Aller) - Durch Beamte der Polizeistation Wietze wurde am Samstag, dem 20.06. in den frühen Abendstunden in der Ortsmitte von Winsen (Aller) der Führer eines VW Golf kontrolliert und hierbei sind Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt worden. Ein Drogenvortest war dann auch positiv auf THC. Gegen den jungen Mann (deutsch, 22 Jahre) ist in der Folge ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet worden. Der Betroffene hat nunmehr ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot zu erwarten. Fahrzeugführende sollten wissen, dass bei Hinweisen auf einen dauerhaften Konsum auch die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen kann.

Fahren ohne Fahrerlaubnis trotz vorhandenen Führerscheins Wietze - Am Samstag, dem 20.06.2026, gegen etwa 01:20 Uhr wurde in Wietze der Führer eines Ford Fiesta, aus dem Landkreis Celle stammend, kontrolliert. Hierbei legte er den Beamten der Polizeistation Wietze einen türkischen Führerschein vor. Da der Mann (45 Jahre) jedoch seit mehreren Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland begründet hat, ist die Gültigkeit seiner türkischen Fahrerlaubnis in Deutschland erloschen, so dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und die weitere Nutzung Fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt werden musste. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sie in ausführlicher Form auf den Internetseiten des Bundesverkehrsministeriums und ihres zuständigen Landkreises.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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