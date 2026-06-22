Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Winsen (Aller)

Winsen (Aller) (ots)

Am Freitag, 19.06.2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus Winsen (Aller) mit seinem Toyota die Von-Reden-Straße und wollte geradeaus in Richtung der Poststraße fahren. Auf Grund einer roten Ampel hielt der Mann in Höhe des dortigen Rewe-Marktes. Ein dunkler Kleinwagen mit CE-Kennzeichen überfuhr die Sperrfläche und streifte im Vorbeifahren den Toyota des 77-Jährigen. Anschließend bog der unbekannte Fahrer mit seinen Kleinwagen nach links in die Kirchstraße ab, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Toyota entstand ein geschätzter Schaden von 2500EUR. Auch an dem dunklen Kleinwagen dürfte ein entsprechender Schaden auf der Beifahrerseite entstanden sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Winsen (Aller) unter der Telefonnummer 05143 667720.

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