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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wietze / Wieckenberg (ots)

Heute Vormittag ist es zwischen Wietze und Wieckenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-Jährige gegen 11:25 mit ihrem PKW den Wieckenberger Weg aus Wietze kommend in Richtung Wieckenberg. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie auf dieser Strecke mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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