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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Tankstelle

Wathlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gewaltsam in eine Tankstelle in Wathlingen eingedrungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gegen 02:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen in der Nienhagener Straße und entwendeten hieraus unter anderem Tabakwaren. Anschließend entfernten sie sich wieder, vermutlich mit einem PKW in Richtung Nienhagen. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 20.000EUR.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144 495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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