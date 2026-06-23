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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auffahrunfall mit drei PKW - zwei leicht verletzte Personen

Eicklingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 214 in Eicklingen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sind gestern zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr gegen 16:25 Uhr die B 214 in der Ortsdurchfahrt Eicklingen in Richtung Bröckel. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 37 Jahre alter Seat-Fahrer bremste ebenfalls ab. Der 47-jährige Fahrer eines Opels erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den Mercedes geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest. Der 15 Jahre alte Beifahrer in dem Seat und die 55-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Seat und der Opel waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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