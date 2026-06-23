Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 191

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 sind heute Morgen zwei Personen verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer eine Mercedes Vito wollte gegen 09 Uhr aus einem Feldweg zwischen Garßen und Eschede nach rechts auf die B 191 in Richtung Celle einbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 30-Jährige, die mit ihrem Mercedes gerade zum Überholen ausgeschert hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die B 191 zwischen dem Ortsausgang Garßen und dem Abzweig nach Habighorst kurzfristig voll gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

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