Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tatverdächtiger nach Parfümdiebstahl gestellt

Mainz (ots)

Am Dienstagmittag kommt es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Schusterstraße in Mainz.

Ein Ladendetektiv beobachtet über die Videoüberwachung, wie ein Mann zwei Parfümflakons aus den Regalen entnimmt, die Diebstahlssicherung entfernt und die Ware in der Tasche seines Pullovers verstaut. Anschließend verlässt er das Geschäft, ohne die Parfümflakons zu bezahlen.

Die alarmierten Polizeikräfte können die beiden Parfümflakons bei der Durchsuchung des 49-jährigen Beschuldigten auffinden und an das betroffene Geschäft zurückgeben.

Gegen den 49-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

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