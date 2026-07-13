Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Brände - Sexuelle Belästigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 32-jähriger Opel-Lenker befuhr am Montag, gegen 5:15 Uhr, die Abfahrt der B 19 an der Anschlussstelle Oberkochen/ Süd. An einer dortigen Ampel, welche zu der Zeit außer Betrieb war, übersah er einen von links kommenden 51-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, woraufhin der 51-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Hüttlingen: Fahrrad in Brand gesetzt

Am Sonntag wurde gegen 14 Uhr ein brennendes Fahrrad in einer Garage in der Abtsgmünder Straße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Unbekannte das Fahrrad mittels eines Feuerwerkkörpers in Brand setzten. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern

Eine 34-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntag, gegen 1 Uhr, den Fahrradweg neben der L1080 von Rodamsdörfle nach Abtsgmünd. Als sie aufgrund Ablenkung auf die rechte Seite geriet, kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Fahrradfahrer. Die 34-Jährige musste anschließend in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Neresheim: Heckenbrand

Aus bislang unbekannten Gründen begann am Samstag, gegen 22:30 Uhr, eine Thuja Hecke in der Albert-Schweitzer-Straße zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hecke bereits in Vollbrand und drohte auf ein nebenstehendes Gebäude überzugreifen. Dies konnte jedoch durch die Feuerwehr Neresheim, welche mit acht Einsatzfahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Durch den Brand wurde die Fassade, sowie ein Rollladen und ein Fenster an einem angrenzenden Gebäude, ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Neresheim/Dehlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Samstag, gegen 17:25 Uhr, auf einem Parkplatz neben der Ulrichstraße beim Ausparken einen dort geparkten Mercedes-Benz. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Unbekannter belästigt Jungen

Ein unbekannter Mann soll am Samstag, gegen 20 Uhr, einen 11-jährigen Jungen auf Höhe der Egerbrücke in der Wiesmühlstraße unsittlich berührt haben. Anschließend rannte der Junge nach Hause. Der Unbekannte soll laut Angaben des Jungen dunkelhäutig mit kurzen schwarzen Haaren und etwa 160 cm -170 cm groß gewesen sein. Zudem trug er ein braunes, kariertes Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise und bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Rosenberg: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 19 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Holunderweg geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Gschwend: Diebe betreten die Wohnung

Am Montag um kurz vor zwei Uhr betrat ein bislang unbekannter Einbrecher ein Gartengrundstück in der Straße Alte Gasse. Von dort aus trat er durch die geöffnete Balkontür in das Wohnhaus ein. Hierdurch wurde die Wohnungsinhaberin, die auf dem Sofa schlief, wach und vertrieb den Eindringling in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Ein Audi, der in der Klarenbergstraße geparkt war, wurde am Sonntag auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Heubach: Einbruch in Sakristei

Am Sonntagmittag gegen 11:30 Uhr drangen unbekannte Diebe in die Sakristei einer Kirche am Kirchplatz ein, indem sie die dortige Tür aufhebelten. Aus der Sakristei wurde anschließend die Tontechnik im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag gegen 16:20 Uhr wurde auf einem Kundenparkplatz in der Voestalpine Straße ein Audi A6 geschädigt, der dort geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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