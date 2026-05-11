Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Wahlkreisbüro der MLPD ein Banner abgerissen sowie zwei Schaukästen beschädigt. Ein ebenfalls unbekannter Zeuge hatte die Polizei am Samstag, 9. Mai 2026, gegen 14 Uhr alarmiert, als er beobachtete, wie der Unbekannte die Gegenstände an der Schmalhorststraße beschädigte.

Der Tatverdächtige war etwa 1,80 Meter groß und circa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung, eine Brusttasche sowie eine Cappy über seinem glatt rasierten Kopf.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365 8501 oder an die 0209 365 8240.

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