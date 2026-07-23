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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei gegen 02:45 Uhr über eine Sicherheitsfirma ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Mombach gemeldet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und verließen das Haus anschließend in unbekannte Richtung.

Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Wer im Bereich der Straßen "Auf der Langen Lein" und "Kreuzstraß" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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