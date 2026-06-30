Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wildunfall mit erheblichem Sachschaden

Neubukow (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der Landesstraße 12 zwischen Neubukow und Zweedorf ein Wildunfall in dessen Folge ein geschätzter Sachschaden von 60.000 Euro entstand. Gegen 23:00 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer eines Mercedes die L12 aus Richtung Neubukow kommend in Richtung Zweedorf als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Mercedes-Fahrer konnte den frontalen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Trotz ausgelöster Frontairbags blieb der 51-Jährige unverletzt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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