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Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1
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Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW samt Anhänger war von der Fahrbahn abgekommen und lag überschlagen auf dem Dach in der Böschung. Der Fahrer war noch im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Da ein festverbauter Gastank im Anhänger bei dem Unfall ebenfalls Schaden genommen hatte, musste dieser vor Ort kontrolliert abgelassen werden.

Zur Unterstützung an der Einsatzstelle wurden der Löschzug 2 und 3 der Freiwilligen Feuerwehr nachgefordert. Der Löschzug 1 sicherte für die Zeit des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Christian Hasenohr
Telefon: 02332 771 400
E-Mail: feuerwehr@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

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