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Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Schwelbrand in Zwischendecke

FW-EN: Schwelbrand in Zwischendecke
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Gevelsberg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einer Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alter Hohlweg gerufen. Nachdem gestern Arbeiten am Dach stattgefunden haben, kam es zu einem Schwelbrand der Balken in der Zwischendecke, der sich aufgrund von Sauerstoffmangel nur sehr langsam entwickeln konnte. Durch die Feuerwehr wurde die Dachhaut geöffnet und der Schwelbrand gelöscht bevor es zu einer weiteren Ausbreitung kommen konnte. Die darunterliegende Wohnung wurde dabei durch eindringendes Löschwasser und das Öffnen des Daches bis in die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz konnte nach ca. 1,5 Stunden beendet werden. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Haupt- und Ehrenamt im Einsatz. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr parallel zu einer mutmaßlich hilflosen Person in einer Wohnung und zu einem gemeldeten Kaminbrand gerufen. In beiden Fällen musste die Feuerwehr nicht tätig werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Alexander Führing
Telefon: 02332 771400
E-Mail: alexander.fuehring@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

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