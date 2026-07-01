Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Lieferwagen macht sich selbstständig

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Gevelsberg (ots)

Am heutigen Mittwoch Mittag wurden die Kräfte der Hauptwache in den Ortsteil Silschede alarmiert. Ein Lieferwagen sollte in einem Abhang hängen. Vor Ort stellte sich heraus, daß der Fahrer auf abschüssigem Gelände vergessen hatte die Handbremse anzuziehen. Somit machte sich das unbemannte Fahrzeug selbstständig und rollte über eine große Wiese in einen sehr steilen Wald, in dem es nach ca. 10m von 2 Bäumen gestoppt wurde. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde gegen weiteres Abstürzen gesichert. Außerdem wurde einiges Baum- und Astwerk entfernt um die Bergung des Fahrzeugs möglich zu machen. Die Bergung wurde dann mit Unterstützung der Feuerwehr durch ein Abschleppunternehmen übernommen. Nach gut zwei Stunden konnte das Fahrzeug abgeschleppt und der Einsatz beendet werden. Während des Einsatzes sicherte der Löschzug 1 den Grundschutz für das Stadtgebiet.

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