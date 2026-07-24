Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht nach Gefährdung eines Linienbusses - zwei Fahrgäste leicht verletzt

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es im Bereich der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Linienbus beteiligt war. Zwei Fahrgäste wurden hierbei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Linienbus mit Fahrgästen die Große Bleiche in Fahrtrichtung Bauhofstraße. Zeitgleich näherte sich ein Lkw mit Kastenaufbau über die Kaiser-Friedrich-Straße der Einmündung zur Großen Bleiche.

Die Fahrerin des Linienbusses nahm zunächst wahr, dass der Lkw vor dem Einmündungsbereich anhielt. Plötzlich fährt er jedoch los und biegt auf die Große Bleiche ein, wobei er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" missachtete.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete die Busfahrerin eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein. Zwar kam es zu keiner Kollision zwischen den Fahrzeugen, jedoch wurden infolge der starken Bremsung zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzt.

Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Lkw machen können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen.

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