Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Mainz-Altstadt (ots) (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, kam es im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Mainzer Altstadt "Am Winterhafen".

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür Zutritt zu der Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubläden und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wie sie in das Mehrparteienhaus gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wenn sie einen Einbruch feststellen, rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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