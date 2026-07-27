Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die am 24.7.26 um 12:48 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten den Namen und das Bild der Gesuchten zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell