POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mainz (ots)
Die am 24.7.26 um 12:48 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Medien werden gebeten den Namen und das Bild der Gesuchten zu löschen.
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