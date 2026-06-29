Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0160739/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten Polizeibeamte am Freitagabend (27.06.2026) einen 45-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Schülerstraße.

Der Mann konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Die anschließenden Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 45-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (KB)

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