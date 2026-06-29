PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0160739/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten Polizeibeamte am Freitagabend (27.06.2026) einen 45-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Schülerstraße.

Der Mann konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Die anschließenden Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 45-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 07:18

    LPI-G: (G) Rettungskräfte während Einsatzes angegriffen (0161256/2026)

    Gera (ots) - Gera. Während eines Rettungseinsatzes in der Schülerstraße kam es am späten Sonntagabend (28.06.2026) zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst war aufgrund gesundheitlicher Beschwerden einer Frau im Einsatz. Während ein 25-jähriger Rettungsdienstmitarbeiter die Patientendaten erfasste, griff deren ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 07:15

    LPI-G: (LK ABG) Graffiti an Hauswänden und ehemaligem Kaufhaus (0161245/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten mit Sprühfarbe mehrere Objekte in der Hillgasse. Betroffen waren eine Hauswand sowie ein Stromkasten in der Hillgasse und die Fassade eines ehemaligen Kaufhauses. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen am Sonntagabend (28.06.2026). Die Täter brachten mit schwarzer, grüner, weißer, gelber, roter und ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 10:00

    LPI-G: (G) Betrüger im Bereich Gera-Liebschwitz (ST/0159722/2026)

    Gera (ots) - Am 26.06.2026 wurde gegen 11:30 Uhr der Polizei Gera eine mögliche Betrügerbande gemeldet. Die Meldung erfolgte durch eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes in der August-Bebel-Straße 1a in Gera. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden diverse Personen durch eine männliche Person mit südländischem Phänotyp und Klemmbrett angesprochen. Die Betroffenen wurden zu einer Unterschrift und Zahlung von Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren