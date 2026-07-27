Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Windesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 58-Jährigen Mario Dirk Müller

Windesheim (ots)

Seit Dienstag, 21.07.2026, gegen 10:30 Uhr wird der in Windesheim wohnende 58-jährige Mario Dirk Müller vermisst. Er verließ am Dienstag, 21.07.2026 gegen 10:30 Uhr sein Haus. Zuletzt wurde der Vermisste dort von der Türanlage aufgezeichnet als er das Haus betrat. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung des Vermissten: - 58 Jahre alt - ca. 184 cm groß - ca. 87 Kg schwer - athletische Figur - graues Haar mit Ansatz von "Geheimratsecken" - trägt drei-Tage-Bart Zum Zeitpunkt der Vermisstenmeldung war er wie folgt bekleidet: - Blaues T-Shirt - Schwarze Fleece-Arbeitsjacke - Schwarze Arbeitshose - Arbeitsschuhe - Evtl. Brille Ein Bild des Gesuchten befindet sich auf https://www.polizei.rlp.de/f ahndung/detailansicht/vermisstenfahndung-nach-mario-m Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach 0671-8811311 entgegen genommen. Außerhalb der Dienstzeiten ist die PI Bad Kreuznach unter der 0671-88110 24/7 erreichbar.

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