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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Windesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 58-Jährigen Mario Dirk Müller

Windesheim (ots)

Seit Dienstag, 21.07.2026, gegen 10:30 Uhr wird der in Windesheim 
wohnende 58-jährige Mario Dirk Müller vermisst. Er verließ am 
Dienstag, 21.07.2026 gegen 10:30 Uhr sein Haus. Zuletzt wurde der 
Vermisste dort von der Türanlage aufgezeichnet als er das Haus 
betrat. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer
hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht 
aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um 
Mithilfe bittet.

Beschreibung des Vermissten:

- 58 Jahre alt

- ca. 184 cm groß

- ca. 87 Kg schwer

- athletische Figur

- graues Haar mit Ansatz von "Geheimratsecken"

- trägt drei-Tage-Bart


Zum Zeitpunkt der Vermisstenmeldung war er wie folgt bekleidet:

- Blaues T-Shirt

- Schwarze Fleece-Arbeitsjacke

- Schwarze Arbeitshose

- Arbeitsschuhe 

- Evtl. Brille 

Ein Bild des Gesuchten befindet sich auf https://www.polizei.rlp.de/f
ahndung/detailansicht/vermisstenfahndung-nach-mario-m

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach 0671-8811311 
entgegen genommen. Außerhalb der Dienstzeiten ist die PI Bad 
Kreuznach unter der 0671-88110  24/7 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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