PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Skrupelloser Diebstahl von Kupferkabeln

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 14.06.2026, 18:00 Uhr, bis zum 18.06.2026, 06:30 Uhr, auf das umzäunte Gelände der Diakoniewerk e. V. in der Lindigallee 5 in Bad Salzungen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter den Zaun und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Dort entwendeten sie mehr als 200 Kilogramm Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 08:47

    LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bad Salzungen (ots) - Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines VW die Bundesstraße 84 aus Richtung Schergeshof kommend in Fahrtrichtung Dönges. In einer scharfen Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen, der im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der bislang ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:43

    LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Suhl (ots) - Am Samstag, den 20.06.2026, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Suhl in der Linsenhofer Straße in Suhl einen 38-jährigen Fahrzeugführer aus Ohrdruf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:41

    LPI-SHL: Weißer Transporter flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

    Zella-Mehlis (ots) - Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Rodebachstraße in Zella-Mehlis zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Transporters kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, begutachtete beide Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren