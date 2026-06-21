Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Skrupelloser Diebstahl von Kupferkabeln

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 14.06.2026, 18:00 Uhr, bis zum 18.06.2026, 06:30 Uhr, auf das umzäunte Gelände der Diakoniewerk e. V. in der Lindigallee 5 in Bad Salzungen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter den Zaun und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Dort entwendeten sie mehr als 200 Kilogramm Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

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