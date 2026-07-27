Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Entwendetes Motorrad und aufgebrochener PKW in Tiefgarage

Mainz- Marienborn (ots)

Am Samstagmittag meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines Motorrades sowie den Aufbruch seines PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich das Motorrad und der verschlossene PKW auf einem Stellplatz in der verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Sonnigen Hang. Im Zeitraum vom 11.07.-25.07.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter das Motorrad. Darüber hinaus wurde der PKW auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Motorradjacke, Motorradhandschuhe sowie einen Motorradhelm.

Der Gesamtschaden wird nach Angaben des Geschädigten auf einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Tiefgarage oder in deren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell