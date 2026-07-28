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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Räume der Universitätsmedizin Mainz - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Montagvormittag, 27.07.2026, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in einem Gebäude der Universitätsmedizin Mainz gemeldet.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu zwei Räumlichkeiten auf dem Gelände der Universitätsmedizin in Mainz zu verschaffen. An beiden Türen wurden Hebelspuren festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Türen zu öffnen. Die betroffenen Räume wurden nicht betreten.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im Bereich der Universitätsmedizin Mainz, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/65-33999 oder per E-Mail an kd.mainz@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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