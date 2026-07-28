Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gestohlenes Fahrrad nach kurzer Zeit sichergestellt - Tatverdächtiger kontrolliert

Mainz (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, meldete ein Geschädigter bei der Polizei Mainz den Diebstahl seines Gravel Bikes aus einem verschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Mainz.

Während Polizeikräfte die Spurensicherung am Tatort durchführten, kontrollierte eine andere Streifenbesatzung zeitgleich einen Mann, der ein Gravel Bike mit sich führte. Einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad konnte der Kontrollierte nicht vorlegen.

Durch den Abgleich der von den Einsatzkräften per Funk übermittelten Rahmennummer stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um das zuvor als gestohlen gemeldete Gravel Bike handelte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den kontrollierten Mann wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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