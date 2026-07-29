Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bankkarte und hebt Geld ab

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Dienstagmittag wurde eine über 90-jährige Frau aus Mainz-Laubenheim Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Die Geschädigte erhielt einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Er behauptete, auf ihrem Konto sei eine verdächtige Zahlung festgestellt worden. Um diese stornieren zu können, müsse ihre Bankkarte überprüft werden. Hierfür kündigte der Anrufer an, eine Kollegin zur Wohnanschrift der Seniorin zu entsenden.

Noch während des Telefonats klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Geschädigten. Diese übergab der vermeintlichen Bankmitarbeiterin ihre Bankkarte. Die Frau entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Im Anschluss nahm die Geschädigte selbst Kontakt zu ihrer Bank auf. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass mit ihrer Bankkarte bereits zwei unberechtigte Bargeldabhebungen im vierstelligen Bereich erfolgt waren. Das Konto wurde umgehend gesperrt. Erst zu diesem Zeitpunkt erkannte die Seniorin, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war, und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Banken holen Bankkarten oder PINs niemals durch Mitarbeiter an der Wohnanschrift ihrer Kunden ab. Geben Sie niemals Ihre Bankkarte, PIN oder andere Zugangsdaten an unbekannte Personen heraus, weder am Telefon, noch persönlich. Seien Sie bei unerwarteten Anrufen, in denen finanzieller Handlungsdruck aufgebaut wird, besonders misstrauisch. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannte Rufnummer. Informieren Sie insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmasche.

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