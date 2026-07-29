Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zeugen nach möglichem Betrugsversuch gesucht

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag, 28.07.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein Fahrzeugführer hielt am rechten Fahrbahnrand mit seinem PKW und führte da ein Gespräch mit einer Passantin. Als er von dem Geschädigten Fahrzeugführer angesprochen wurde, das dies verkehrsbehindernd sei, kam es zum Streit in dessen Verlauf der Geschädigte beleidigt wurde.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Betrugsversuch zum Nachteil einer bislang unbekannten älteren Frau. Nach Angaben des Zeugen sollen der Mann und seine Beifahrerin die Frau zuvor angesprochen und sie nach Gold gefragt haben. Ob es hierbei tatsächlich zu einer strafbaren Handlung oder einem versuchten Betrug gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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