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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einladung zum Pressetermin in Wildeshausen +++ Herausgabe der Verkehrsratgeber

Delmenhorst (ots)

Am kommenden Donnerstag, 18. Juni 2026 wird um 11:00 Uhr am Johanneum Kindergarten in der Deekenstraße 35, 27793 Wildeshausen den Vorschulkindern ein Verkehrsratgeber überreicht.

Der Landkreis, die Verkehrswacht und die Polizei sind mit Vertreterinnen vor Ort und händigen den Kindergartenkindern, die nach dem Sommer eingeschult werden, einen kindgerechten Ratgeber aus, damit die Kinder lernen unfallfrei zur Schule zu kommen.

Pressevertreter und Pressevertreterinnen sind herzlich zu dem Termin eingeladen.

Um eine kurze Rückmeldung, wer am Termin teilnimmt, wird gebeten.

Bei Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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